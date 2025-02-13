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Келлог допустил де-факто потерю территорий в мирном соглашении для Украины

Фото: Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине и России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может заключить с Россией соглашение, в рамках которого она потеряет территории. Но ее не обяжут это признавать.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Келлог считает верным заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, возвращение Украины к границам 2014-го года является "нереалистичным". 

"Поэтому я считаю, что придется заключить какое-то соглашение о возможной потере территории. Но, послушайте, вы не обязательно должны это признавать", - отметил он. 

Келлог напомнил, что США сформулировали "Доктрину Веллеса", когда Советский Союз подчинил себе страны Балтии. В рамках такой доктрины Вашингтон никогда не признавал, что СССР владеет этими государствами. 

По его словам, на этот вопрос необходимо смотреть в долгосрочной перспективе.

"Что вам нужно, так это настоящий стабильный мир, такой, который действительно безопасен, чтобы обеспечить соглашение о безопасности между всеми сторонами, которое будет долгосрочным и очень, очень устойчивым. И это будет во многом зависеть от европейцев", - отметил он. 

Глава Пентагона прогнозирует "демаркацию"

Напомним, сегодня о мире между Украиной и Россией рассуждал министр обороны США Пит Хегсет.

Он заявлял о том, что мир, который будет достигнут путем переговоров, будет представлять собой "своеобразную демаркацию", которую не хочет ни одна из сторон.

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