Келлог: 30-денне перемир'я стане початком кінця війни РФ проти України

Із чим пов'язаний пост Келлога

Реакція Келлога була зроблена відповіддю на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який написав про розмову "коаліції рішучих" із Трампом щодо досягнення миру. Зокрема, Сибіга зазначив, що Україна і всі союзники готові до повного і беззастережного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка 12 травня.

"Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, міцне припинення вогню і кошторис зі зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", - написав глава МЗС України.

Також ми писали, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 30-денне припинення вогню має розпочатися вже 12 травня. Якщо ж Росія не погодиться на, тоді на країну чекають нові санкції.

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