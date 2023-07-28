Трамп не планує припиняти президентську кампанію, якщо суд визнає його винним

Колишній президент США Дональд Трамп продовжить свою президентську кампанію перед виборами 2024 року, навіть якщо суд визнає його винним.

Трамп спростував звинувачення в тому, що він допустив порушення під час передачі правоохоронцям запису з камер спостереження у його резиденції “Мар-а-Лаго”, де знайшли секретні документи.

Колишній президент США також звинуватив правоохоронців, що вони намагаються залякати особистий персонал резиденції "щоб ті виходили та писали про нього брехню".

Він підкреслив, що осуд за висунутими йому звинуваченнями не завадить його президентській кампанії.

Справа про секретні документи

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

Вже 21 липня стало відомо, що суд над Трампом пройде 20 травня 2024 року - за шість місяців до президентських виборів, які відбудуться в листопаді.