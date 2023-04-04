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Стала відома дата наступного засідання по справі Трампа

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Вівторок 04 квітня 2023 23:33
Стала відома дата наступного засідання по справі Трампа Фото: колишній президент США Дональд Трамп (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Наступне засідання у справі експрезидента США Дональда Трампа відбудеться 4 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Засідання знову відбудеться в Нью-Йорку, зазначає видання.

Згідно до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс. Проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов’язаних із бізнес-шахрайством.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

Зазначається, що після висування звинувачень формальний арешт Трампа відмінили і він покинув залу суду.

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