Яке житло в Києві можна зняти дешевше 100 доларів і як воно виглядає: фото

Яке житло в Києві дешевше 100 доларів на місяць

Місця в гуртожитку за 1500 грн поруч з метро

Один із найдешевших прикладів житла в Києві, доступне на сайтах оголошень, – це проживання в гуртожитку. Одне спальне місце в гуртожитку з новим косметичним ремонтом 5 хвилин пішки від станції метро Тараса Шевченка на Подолі пропонують всього за 1500 гривень на місяць.

"Пропозиція від господаря. Комісію платити не треба. Оплата лише за один місяць. Комунальні включені у вартість. Все включено", – пишуть в оголошенні. По фотографіях в оголошенні схоже що під гуртожиток переобладнана квартира.

Повідомляється, що ліжка у квартирі оснащені ортопедичними матрацами, під кожним ліжком є велика висувна скринька для зберігання речей. Є інтернет і кабельне телебачення, кухня загальна. В наявності холодильник, мікрохвильовка, електрочайник. Клієнтам пропонують підібрати схоже житло в інших районах Києва неподалік від станцій метро.

Фото: Кімнати в гуртожитку біля станції метро Тараса Шевченка (скриншоти з сайту olx.ua)

Кімната для студенток за 3500 гривень

За 3500 гривень здають і окрему кімнату у двокімнатній квартирі в Солом'янському районі. Житло знаходиться поруч з Національним авіаційним університетом та радіоринком. Здати квартиру хочуть "студентам або дівчині".

"Під'їзд зі звичайним ремонтом, тихий затишний район, чудова транспортна розв'язка. Поруч дитячий садок, університети, школи, спортивні комплекси, Квартира повністю мебльована для життя. В одній кімнаті проживають 2 дівчинки, які навчаються у НАУ, на 1 курсі", – описують пропозицію в оголошенні. І додають, що здають кімнату терміново.

В другій кімнаті знаходиться розкладний диван, кавовий столик, тумбочка, маленький килим. Душова та туалет окремо пральна, холодильник, бойлер. Власник запевняє, що комуналка недорога, і рахунки діляться між тими, хто проживає у квартирі.

Фото: Кімната у квартирі в районі НАУ за 3500 грн на місяць (скриншоти з сайту olx.ua)

Окреме житло в Бортничах

Також за таку ціну можна винайняти окреме житло у віддаленому районі Києва. Наприклад, в Бортничах. Зараз це місцевість, яка входить до Дарницького району столиці. До 1988-го Бортничі входили до Київської області (Бориспільського району).

"Здам "однушку" в центрі Бортничів у приватному секторі. Завжди є тепло, гаряча та холодна вода, є все для комфортного проживання, є інші варіанти по Бортничам", – пишуть в оголошенні. Ціна – 3000 гривень на місяць.

Щоправда, фотографій цього житла небагато, власник виклав в основному фото ванни та туалету. Фото крупними планами, які б давали детальне уявлення про це житло, в оголошенні немає.

Фото: Квартира в Бортничах за 3000 гривень на місяць (скриншоти з сайту olx.ua)

Квартира-студія на Борщагівці

У довгострокову оренду здається однокімнатна студія, розташована в будинку по вулиці Шкільна на Софіївській Борщагівці. По фото видно, що квартира дуже невелика. Меблі – радянські. Коридор, кімната й кухня об'єднані в один простір. Є холодильник, інтернет.

Гаряча вода та опалення зі своєю котельнею. Власник запевняє, що комунальні платежі невеликі, а квартира підійде для 1-2 людей. Ціна – 3500 гривень на місяць.

Фото: Квартира-студія на Софіївській Борщагівці (скриншоти з сайту olx.ua)