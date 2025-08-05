Яке свято 5 серпня та чому потрібно їсти цибулю: усі прикмети та заборони цього дня
У вівторок, 5 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євсигнія та відзначають передсвято Преображення Господнього. За давніми прикметами, цей день може розповісти про майбутню погоду.
Які свята відзначають 5 серпня, у кого день ангела та що не можна робити, розповідає РБК-Україна.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
За новоюліанським календарем, 5 серпня - день пам'яті мученика Євсигнія Антіохійського. Він жив у III столітті, був римським воїном і сповідував християнство.
За переказами, Євсигній бачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок. Проживши понад 100 років, він був страчений за викриття імператора в злочинах проти християн.
Традиції цього дня пов'язані з цибулею. На столі обов'язково має бути хліб, сіль та цибуля - у давнину вірили, що така їжа додає здоров'я. А ще у хатах розвішують цибулю і дарують цибульні зв'язки своїм сусідам.
Також сьогодні відзначається передсвято Преображення Господнього. Це день, що передує одному з великих церковних свят - Яблучному Спасу. В цей день читають молитви, готують пісні страви на стіл і випічку з яблуками.
Народні прикмети 5 серпня
- Якщо на світанку яскраво мерехтять зірки - за кілька днів почнуться дощі.
- З'явився туман, що стелиться по землі - до сильної спеки.
- Яка погода сьогодні - таким буде і грудень.
- Сова кричить голосно - до похолодання.
Що не можна робити 5 серпня
- За народними повір'ями, сьогодні краще уникати сварок і смутку.
- Вважається, що те, як ви поводитиметеся з людьми сьогодні, вплине на ваше спілкування з ними протягом місяця.
- Також не варто довго спати й лінуватися, щоб не привернути невдачу в справах.
Іменини сьогодні святкують
- Андрій
- Віталій
- Федір
- Трохим
- Ганна
- Дарина
- Юхим
- Христина
Які ще свята 5 серпня
- Міжнародний день світлофора
- Всесвітній день устриць
- День спідньої білизни
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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.