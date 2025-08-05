Какой праздник 5 августа и почему нужно есть лук: все приметы и запреты этого дня
Во вторник, 5 августа, верующие чтят память мученика Евсигния и отмечают предпразднство Преображения Господня. По древним приметам, этот день может рассказать о будущей погоде.
Какие праздники отмечают 5 августа, у кого день ангела и что нельзя делать, рассказывает РБК-Украина.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
По новоюлианскому календарю, 5 августа - день памяти мученика Евсигния Антиохийского. Он жил в III веке, был римским воином и исповедовал христианство.
По преданию, Евсигний видел на небе явление Креста в виде звезд. Прожив более 100 лет, он был казнен за разоблачение императора в преступлениях против христиан.
Традиции этого дня связаны с луком. На столе обязательно должен быть хлеб, соль и лук - в древности верили, что такая пища придает здоровья. А еще в домах развешивают лук и дарят луковые связки своим соседям.
Также сегодня отмечается предпраздник Преображения Господня. Это день, предшествующий одному из больших церковных праздников - Яблочному Спасу. В этот день читают молитвы, готовят постные блюда на стол и выпечку с яблоками.
Народные приметы 5 августа
- Если на рассвете ярко мерцают звезды - через несколько дней начнутся дожди.
- Появился туман, стелющийся по земле - к сильной жаре.
- Какая погода сегодня - таким будет и декабрь.
- Сова кричит громко - к похолоданию.
Что нельзя делать 5 августа
- По народным поверьям, сегодня лучше избегать ссор и грусти.
- Считается, что, то, как вы будете вести себя с людьми сегодня, повлияет на ваше общение с ними в течение месяца.
- Также не стоит долго спать и лениться, чтобы не привлечь неудачу в делах.
Именины сегодня празднуют
- Андрей
- Виталий
- Федор
- Трофим
- Анна
- Дарья
- Ефим
- Кристина
Какие еще праздники 5 августа
- Международный день светофора
- Всемирный день устриц
- День нижнего белья
Вас может заинтересовать
- Как назвать ребенка в августе и у кого день ангела
- Когда праздновать Яблочный Спас в августе
- Как поздравлять с днем ангела в стихах и своими словами.
При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.