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Какой праздник 5 августа и почему нужно есть лук: все приметы и запреты этого дня

Вторник 05 августа 2025 05:45
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Какой праздник 5 августа и почему нужно есть лук: все приметы и запреты этого дня Какой праздник 5 августа и кого поздравить с Днем Ангела (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Во вторник, 5 августа, верующие чтят память мученика Евсигния и отмечают предпразднство Преображения Господня. По древним приметам, этот день может рассказать о будущей погоде.

Какие праздники отмечают 5 августа, у кого день ангела и что нельзя делать, рассказывает РБК-Украина.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

По новоюлианскому календарю, 5 августа - день памяти мученика Евсигния Антиохийского. Он жил в III веке, был римским воином и исповедовал христианство.

По преданию, Евсигний видел на небе явление Креста в виде звезд. Прожив более 100 лет, он был казнен за разоблачение императора в преступлениях против христиан.

Традиции этого дня связаны с луком. На столе обязательно должен быть хлеб, соль и лук - в древности верили, что такая пища придает здоровья. А еще в домах развешивают лук и дарят луковые связки своим соседям.

Также сегодня отмечается предпраздник Преображения Господня. Это день, предшествующий одному из больших церковных праздников - Яблочному Спасу. В этот день читают молитвы, готовят постные блюда на стол и выпечку с яблоками.

Народные приметы 5 августа

  • Если на рассвете ярко мерцают звезды - через несколько дней начнутся дожди.
  • Появился туман, стелющийся по земле - к сильной жаре.
  • Какая погода сегодня - таким будет и декабрь.
  • Сова кричит громко - к похолоданию.

Что нельзя делать 5 августа

  • По народным поверьям, сегодня лучше избегать ссор и грусти.
  • Считается, что, то, как вы будете вести себя с людьми сегодня, повлияет на ваше общение с ними в течение месяца.
  • Также не стоит долго спать и лениться, чтобы не привлечь неудачу в делах.

Именины сегодня празднуют

  • Андрей
  • Виталий
  • Федор
  • Трофим
  • Анна
  • Дарья
  • Ефим
  • Кристина

Какие еще праздники 5 августа

  • Международный день светофора
  • Всемирный день устриц
  • День нижнего белья

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При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

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