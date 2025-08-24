Яке свято 24 серпня і чому заборонено користуватися гострими предметами: прикмети неділі

24 серпня - День Незалежності України. А ще сьогодні вшановують пам’ять святого мученика, а за народними повір'ями цієї неділі не треба користуватися ножами.
24 серпня церква згадує про Євтихія. Він жив у І–II століттях і походив із Севастії Палестинської. Почувши проповідь про Христа, він прийняв християнство та став учнем апостола Іоана Богослова. Згодом зустрів апостола Павла й почав разом з ним проповідувати.
Через це Євтихія ув’язнювали, морили голодом, намагалися спалити, віддавали на поталу звірам. Але він дивом рятувався: дощ гасив полум’я, а хижаки його не чіпали. Але потім мученика стратили мечем у рідному місті під час проповіді.
За народними повір'ями сьогодні не варто:
Вважалося, що цього дня не слід робити все, що може призвести до опіків та травм. Вони нібито можуть стати початком "смуги невдач". Саме тому слід уникати ножів та будь-чого гострого.
Чуєте гучний спів птахів - осінь буде ранньою
Небо чисте й гарно видно зорі - погода потішить теплом
Сонце ховається за хмари - готуйтеся до морозів.
На привітання з іменинами чекатимуть: Арсеній, Георгій, Петро, Макар, Максим, Мартін, Теодор, Марія, Сюзанна.
Сьогодні - День Незалежності Україні.
А ще у світі відзначають:
Міжнародний день дивної музики
День картопляних чипсів
День падаючої зірки.
