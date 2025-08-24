RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Какой праздник 24 августа и почему запрещено пользоваться острыми предметами: приметы воскресенья

Какой сегодня праздник (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

24 августа - День Независимости Украины. А еще сегодня чтят память святого мученика, а по народным поверьям в это воскресенье не надо пользоваться ножами.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 24 августа, что сегодня запрещено делать и у кого День ангела.

Какой сегодня праздник

24 августа церковь вспоминает о Евтихии. Он жил в I-II веках и происходил из Севастии Палестинской. Услышав проповедь о Христе, он принял христианство и стал учеником апостола Иоанна Богослова. Впоследствии встретил апостола Павла и начал вместе с ним проповедовать.

Из-за этого Евтихия заключали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь, отдавали на съедение зверям. Но он чудом спасался: дождь гасил пламя, а хищники его не трогали. Но потом мученика казнили мечом в родном городе во время проповеди.

Что запрещено делать 24 августа

По народным поверьям сегодня не стоит:

  • пользоваться острыми предметами
  • разжигать костры
  • гулять по лесу
  • смотреть на восход солнца
  • ссориться.

Считалось, что в этот день не следует делать все, что может привести к ожогам и травмам. Они якобы могут стать началом "полосы неудач". Именно поэтому следует избегать ножей и чего-либо острого.

Приметы и традиции

  • Слышите громкое пение птиц - осень будет ранней

  • Небо чистое и хорошо видно звезды - погода порадует теплом

  • Солнце прячется за облака - готовьтесь к морозам.

У кого сегодня День ангела

Поздравления с именинами будут ждать: Арсений, Георгий, Петр, Макар, Максим, Мартин, Теодор, Мария, Сюзанна.

Какие праздники 24 августа

Сегодня - День Независимости Украины.

А еще в мире отмечают:

  • Международный день странной музыки

  • День картофельных чипсов

  • День падающей звезды.

При написании материала были использованы источники: церковный календарь, ПЦУ, DayToday.

