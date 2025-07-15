Свято 15 липня: що краще не робити сьогодні, щоб не накликати біду

Сьогодні, 15 липня, Україна відзначає дати, які формували нашу ідентичність віками: День Української Державності та День Хрещення Русі-України. Ці свята нерозривно пов'язані з іменем святого рівноапостольного Великого князя Володимира, пам'ять якого вшановують православні віряни.

РБК-Україна розповідає, в чому суть свят, що не можна робити сьогодні і які головні прикмети та традиції існують.

Яке церковне свято 15 липня

Цей день має ключове значення для української духовної традиції, адже він присвячений постаті, яка докорінно змінила хід історії Київської Русі, визначивши її цивілізаційний шлях на століття вперед.

Князь Володимир увійшов в історію як хреститель Русі, мудрий правитель та видатний будівничий. До його правління слов'янські племена сповідували язичництво, що призводило до племінних розбратів та відсутності єдиної духовної основи.

Рішення Володимира про хрещення Русі у 988 році стало не просто зміною релігії, а справжньою духовною революцією. Воно заклало фундамент для формування єдиної державності, об'єднавши розрізнені землі під єдиним духовним стягом.

Його діяльність не лише духовно переродила державу, а й значно сприяла її зміцненню на політичній арені. Прийняття християнства за візантійським обрядом відкрило для Русі широкі культурні та політичні зв'язки з високорозвиненою Візантійською імперією та іншими європейськими державами. Це призвело до розквіту писемності, мистецтва, архітектури та формування правової системи, що ґрунтувалася на християнських принципах.

Титул "рівноапостольний" надається святому князю Володимиру за його величезні заслуги у поширенні християнства. Він прирівнюється до праць перших апостолів, які несли світло Христової віри світові. Подібно до них, Володимир невтомно працював над наверненням свого народу, будував храми, створював школи та запроваджував закони, що відповідали християнським цінностям.

Цього дня у всіх храмах проводяться святкові богослужіння. Віряни збираються, щоб віддати шану пам'яті князя Володимира та піднести свої молитви. Особливі молитви лунають за Україну, її народ та воїнів, які сьогодні захищають нашу державність та свободу. Віряни просять у Всевишнього миру, добробуту та благословення для всієї української землі, згадуючи спадщину великого хрестителя.

Що не варто робити 15 липня: традиції та заборони

За народними традиціями та церковними настановами, 15 липня існують певні обмеження, яких варто дотримуватися.

Сваритися, лаятися, лихословити. Цей день має бути присвячений миру, злагоді та духовній чистоті. Негативні емоції, конфлікти та образливі слова вважаються неприпустимими.

Займатися важкою фізичною працею. Традиційно, як і на більшість великих церковних свят, не вітається важка фізична робота в полі, городі чи по дому. Краще присвятити цей час молитві, відпочинку та спілкуванню з близькими.

Відмовляти у допомозі. Якщо хтось звертається до вас з проханням про допомогу, намагайтеся не відмовляти. Вважається, що доброчинність у цей день особливо благословенна.

Скупитися. Не варто проявляти жадібність, особливо до тих, хто потребує.

Займатися рукоділлям (шити, в'язати, вишивати). Деякі традиції забороняють займатися рукоділлям, вважаючи, що це відволікає від духовних роздумів.

Надмірно розважатися та вживати алкоголь. Це свято не для гучних вечірок та надмірних веселощів. Краще провести його спокійно, у колі родини, віддаючи шану святому.

Пліткувати та поширювати чутки. Як і будь-якого іншого дня, але особливо у святкові дні, варто уникати пліток та осуду інших.

Народні прикмети 15 липня

Наші предки спостерігали за природою цього дня, вірячи, що вона може передбачити майбутнє.

Якщо в цей день іде дощ, це віщує багатий урожай грибів восени.

Густий туман вранці обіцяє сонячну, ясну та теплу погоду найближчим часом.

Вітер, що дме із заходу, пророкує, що дощів найближчими днями не буде.

Якщо ви почуєте кування зозулі, це хороший знак, що вказує на довге та тепле літо.

Ясне зоряне небо вночі 15 липня віщує щедрий урожай ягід.

У кого День ангела сьогодні

Сьогодні, 15 липня, іменини святкують:

Володимир

Василь

Петро

За старим церковним календарем День ангела сьогодні у власників таких імен:

Арсеній

Тихін

Никон

Фотій

Які ще свята сьогодні, 15 липня

День Української Державності

Це відносно нове державне свято, встановлене Указом Президента України у 2021 році. Його мета - утвердження спадкоємності тисячолітньої історії українського державотворення. Ця історія сягає своїм корінням періоду заснування Києва та розквіту Руської середньовічної держави за часів Київського князя Володимира Великого.

День Державності підкреслює, що українська нація має власні державницькі традиції, які розвивалися протягом століть, проходячи через Галицько-Волинське князівство, Українську козацьку державу, Українську Народну Республіку, Карпатську Україну та сучасну незалежну Україну.

Це свято є важливим нагадуванням про тяглість української історії та її боротьбу за самовизначення, а також про неспростовність існування української нації. Вибір дати 15 липня (День пам'яті князя Володимира та День Хрещення Русі-України) є символічним, оскільки саме хрещення Русі у 988 році стало цивілізаційним вибором, що інтегрував Україну в європейський культурний простір.

День українських миротворців

Це професійне свято, встановлене Верховною Радою України у 2013 році. Дата 15 липня обрана невипадково: саме цього дня 1992 року перші два літаки з 42 українськими військовослужбовцями на борту вилетіли до Боснії, започаткувавши історію участі України у міжнародних миротворчих операціях.

Українські миротворці відіграють значну роль у підтриманні миру та безпеки в різних куточках світу під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій. Вони беруть участь у стабілізаційних, гуманітарних та спостережних місіях, допомагаючи врегульовувати конфлікти та захищати цивільне населення.

Понад 45 тисяч українських військовослужбовців брали участь у понад 27 міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, включаючи місії у Косово, Боснії та Герцеговині, Анголі, Іраку, Лівані, Демократичній Республіці Конго та багатьох інших країнах.

Цей день є нагодою вшанувати мужність, професіоналізм та самовідданість українських миротворців, які ризикують своїм життям задля миру далеко від дому, та згадати тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків.

Отож 15 липня - чудова нагода згадати про важливі віхи української історії, вшанувати пам'ять великого князя Володимира та задуматися про своє місце у збереженні та розвитку нашої держави.