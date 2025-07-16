Яке сьогодні свято: заборони та прикмети на 16 липня, у кого День ангела

Яке церковне свято сьогодні

Святий Атеноген був єпископом Севастії, що розташовувалася в Малій Вірменії. Він відзначався глибокою мудрістю, благочестям і був відомий як настоятель монастиря, де виховував своїх учнів у дусі християнської віри та благочестя. Його життя було прикладом істинного пастиря, який дбає про свою паству та наставляє її на праведний шлях.

Період життя святого Атеногена припав на часи жорстоких гонінь на християн, які були розв'язані за правління імператора Діоклетіана (кінець III - початок IV століття). Тоді тисячі вірян зазнавали страшних катувань та мученицької смерті за свою віру.

Атеногена та його десятьох учнів також заарештували за їхню незламну віру в Христа. Перед лицем неминучої страти святий єпископ, попри всі тортури, зумів зберегти присутність духу. Він знайшов сили, щоб благословити своїх учнів і зміцнити їх у вірі, закликаючи їх не боятися смерті заради Спасителя. Завдяки його словам, учні також мужньо зустріли свій кінець.

Святий Атеноген та його учні стали прикладом безстрашності та відданості християнським принципам, показавши, що справжня віра здатна долати найтяжчі випробування. Їхня пам'ять вшановується як пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Христа.

Що не можна робити 16 липня

Цей день пов'язаний з очищенням через жертву, тому існують певні заборони:

Не можна працювати з вогнем та гострими предметами.

Заборонено копати, шити, вишивати - наші предки уникали будь-яких хатніх справ.

Не слід шумно веселитися - краще провести день у молитві та роздумах.

Народні прикмети та традиції на 16 липня

Наші предки здавна спостерігали за природою, формуючи прикмети, пов'язані з Атеногеновим днем:

Якщо 16 липня дощить - осінь буде вогкою

Холодний ранок віщує ранню зиму

Гроза цього дня - до великої кількості грибів

Туман стелиться під вечір - чекай на гарну погоду наступного дня

Сухий та сонячний день - погода буде сприятливою

Багато роси - до ясного дня

У народі 16 липня називали Атеногеновим днем. Існувала приказка: "На Атеногена - не гнівися даремно".

День ангела 16 липня

Іменини 16 липня святкують:

Павло

Петро

Іван

Федір

Яків

Юлія

Валентина

Талісманом людини, народженої цього дня, є бурштин. Вважається, що цей природний камінь допомагає організму протистояти недугам, пригнічує запальні процеси, знешкоджує токсини та зупиняє розвиток шкідливих бактерій.

Важливі свята 16 липня в Україні та світі

День ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Це ключова дата у сучасній історії, адже 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР проголосила верховну владу України над усією її територією.

День бухгалтера та аудитора в Україні. Свято професіоналів, які є фундаментом довіри у фінансових справах країни та бізнесу.

Міжнародний день драг-культури. День, присвячений формі самовираження через костюми, макіяж та акторську гру, що кидає виклик традиційним уявленням про гендер.

Всесвітній день PR-фахівця. Відзначається роль PR-спеціалістів у формуванні іміджу компаній та громадської думки.

Всесвітній день змій. Цей день допомагає боротися з упередженнями щодо змій, пропагує знання та повагу до цих рептилій.