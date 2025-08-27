Яке сьогодні свято: що відзначають 27 серпня, прикмети та у кого день ангела

Сьогодні, 27 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого та священномученика Кукші, які прославилися своєю вірою і мужністю у Києво-Печерському монастирі.
РБК-Україна розповідає, яке свято 27 серпня, які існують заборони, прикмети та традиції в цей день, і кого потрібно привітати з Днем ангела.
Преподобний Пімен Постник - видатний печерський подвижник, пам'ять якого припадає на цей день. Ієромонах і мученик Кукша - чернець Києво-Печерської лаври, який загинув за проповідь християнства і шанується у ПЦУ.
Пімен Великий жив у IV столітті в Єгипті. Разом зі своїми двома братами він вирішив залишити мирське життя і вони утрьох пішли в монастир, де прийняли чернечий постриг.
Пімен дотримувався суворого посту, довго молився і був дуже приязним. З часом він став наставником для інших ченців і про нього почали говорити далеко за межами монастиря. Він такої слави не хотів, бо був дуже скромним і уникав зайвої уваги.
До Пімена приходили за порадами й він залишив три поради для нащадків: боятися Бога, часто молитися і робити добро.
Кукша Печерський був одним з отців Києво-Печерського монастиря і мав магічні здібності. У народі казали, що він міг викликати дощ, осушити водойму і навіть вигнати бісів. Кукша загинув разом зі своїм учнем від рук язичників.
Також у цей день
Завершували Успенський піст, готуючись до свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Господині пекли хліб із нового врожаю - частували родину і сусідів.
Вважалося гарною справою поділитися їжею з нужденними - це вважалося благодійністю та підготовкою до Успіння.
Цього дня у молитвах просять святих Пимена та Кукшу дати мудрості, сили та вміння прощати сварки у сім'ї.
З 27 серпня починають збирати горобину - потрібно нарвати грона і повішати під дахом або над дверима - у давнину вважали, що це притягує удачу та щастя на цілий рік вперед.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: церковний календар, ПЦУ, DayToday