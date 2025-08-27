UA

Яке сьогодні свято: що відзначають 27 серпня, прикмети та у кого день ангела

Яке церковне свято 27 серпня, до кого потрібно молитися (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні, 27 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого та священномученика Кукші, які прославилися своєю вірою і мужністю у Києво-Печерському монастирі.

РБК-Україна розповідає, яке свято 27 серпня, які існують заборони, прикмети та традиції в цей день, і кого потрібно привітати з Днем ангела.

Церковне свято 27 серпня

Преподобний Пімен Постник - видатний печерський подвижник, пам'ять якого припадає на цей день. Ієромонах і мученик Кукша - чернець Києво-Печерської лаври, який загинув за проповідь християнства і шанується у ПЦУ.

Пімен Великий жив у IV столітті в Єгипті. Разом зі своїми двома братами він вирішив залишити мирське життя і вони утрьох пішли в монастир, де прийняли чернечий постриг.

Пімен дотримувався суворого посту, довго молився і був дуже приязним. З часом він став наставником для інших ченців і про нього почали говорити далеко за межами монастиря. Він такої слави не хотів, бо був дуже скромним і уникав зайвої уваги.

До Пімена приходили за порадами й він залишив три поради для нащадків: боятися Бога, часто молитися і робити добро.

Кукша Печерський був одним з отців Києво-Печерського монастиря і мав магічні здібності. У народі казали, що він міг викликати дощ, осушити водойму і навіть вигнати бісів. Кукша загинув разом зі своїм учнем від рук язичників.

Також у цей день

  • Святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського
  • Святителя Ліверія, сповідника, папи Римського
  • Мучениці Анфіси
  • Преподобного Сави

Що не можна робити 27 серпня

  • Пліткувати чи сваритися - вважалося, що сказані слова можуть здійснитися.
  • Розпочинати далеку подорож - дорога може виявитися невдалою.
  • Шити або прати після заходу сонця - це накликає "холод" у дім.
  • Недоїдати хліб - залишки їжі можуть стати причиною нестачі в домі.
  • Не можна дозволяти собі злість, заздрість, жадібність, помсту, наклепи, плітки, осуд та відчай.
  • Не варто робити великі покупки - вони не принесуть радості
  • Не можна давати у борг - будуть труднощі з поверненням
  • За народними прикметами, не варто у цей день свататися - шлюб може бути нещасливим

Традиції 27 серпня

Завершували Успенський піст, готуючись до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Господині пекли хліб із нового врожаю - частували родину і сусідів.

Вважалося гарною справою поділитися їжею з нужденними - це вважалося благодійністю та підготовкою до Успіння.

Цього дня у молитвах просять святих Пимена та Кукшу дати мудрості, сили та вміння прощати сварки у сім'ї.

З 27 серпня починають збирати горобину - потрібно нарвати грона і повішати під дахом або над дверима - у давнину вважали, що це притягує удачу та щастя на цілий рік вперед.

Народні прикмети на 27 серпня

  • Тихий, сонячний день - віщує спокійну і довгу осінь.
  • Ранковий туман - до теплої, протяжної осені.
  • Рясна роса - ознака вологої осені.
  • Ясне зоряне небо ввечері - до багатого врожаю грибів.
  • Багато павутини - попередження про ранню холодну зиму.

У кого День ангела 27 серпня

Сьогодні іменини святкують:

  • Олександр
  • Павло
  • Семен
  • Андрій
  • Василь
  • Юліан
  • Сава
  • Анфіса
  • Анна
  • Тарас

Інші свята 27 серпня

  • День незалежності Молдови
  • Всесвітній день прощення
  • Всесвітній день проти викорінення видів
  • День любителів бананів - неофіційне свято
  • Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір"
  • Міжнародний день лотереї
  • День українського сала
  • Міжнародний день боксу
