Яке сьогодні свято: що відзначають 27 серпня, прикмети та у кого день ангела

Церковне свято 27 серпня

Преподобний Пімен Постник - видатний печерський подвижник, пам'ять якого припадає на цей день. Ієромонах і мученик Кукша - чернець Києво-Печерської лаври, який загинув за проповідь християнства і шанується у ПЦУ.

Пімен Великий жив у IV столітті в Єгипті. Разом зі своїми двома братами він вирішив залишити мирське життя і вони утрьох пішли в монастир, де прийняли чернечий постриг.

Пімен дотримувався суворого посту, довго молився і був дуже приязним. З часом він став наставником для інших ченців і про нього почали говорити далеко за межами монастиря. Він такої слави не хотів, бо був дуже скромним і уникав зайвої уваги.

До Пімена приходили за порадами й він залишив три поради для нащадків: боятися Бога, часто молитися і робити добро.

Кукша Печерський був одним з отців Києво-Печерського монастиря і мав магічні здібності. У народі казали, що він міг викликати дощ, осушити водойму і навіть вигнати бісів. Кукша загинув разом зі своїм учнем від рук язичників.

Також у цей день

Святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського

Святителя Ліверія, сповідника, папи Римського

Мучениці Анфіси

Преподобного Сави

Що не можна робити 27 серпня

Пліткувати чи сваритися - вважалося, що сказані слова можуть здійснитися.

Розпочинати далеку подорож - дорога може виявитися невдалою.

Шити або прати після заходу сонця - це накликає "холод" у дім.

Недоїдати хліб - залишки їжі можуть стати причиною нестачі в домі.

Не можна дозволяти собі злість, заздрість, жадібність, помсту, наклепи, плітки, осуд та відчай.

Не варто робити великі покупки - вони не принесуть радості

Не можна давати у борг - будуть труднощі з поверненням

За народними прикметами, не варто у цей день свататися - шлюб може бути нещасливим

Традиції 27 серпня

Завершували Успенський піст, готуючись до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Господині пекли хліб із нового врожаю - частували родину і сусідів.

Вважалося гарною справою поділитися їжею з нужденними - це вважалося благодійністю та підготовкою до Успіння.

Цього дня у молитвах просять святих Пимена та Кукшу дати мудрості, сили та вміння прощати сварки у сім'ї.

З 27 серпня починають збирати горобину - потрібно нарвати грона і повішати під дахом або над дверима - у давнину вважали, що це притягує удачу та щастя на цілий рік вперед.

Народні прикмети на 27 серпня

Тихий, сонячний день - віщує спокійну і довгу осінь.

Ранковий туман - до теплої, протяжної осені.

Рясна роса - ознака вологої осені.

Ясне зоряне небо ввечері - до багатого врожаю грибів.

Багато павутини - попередження про ранню холодну зиму.

У кого День ангела 27 серпня

Сьогодні іменини святкують:

Олександр

Павло

Семен

Андрій

Василь

Юліан

Сава

Анфіса

Анна

Тарас

Інші свята 27 серпня