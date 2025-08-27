RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 27 августа, к кому нужно молиться (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 27 августа, православная церковь чтит память преподобного Пимена Великого и священномученика Кукши, которые прославились своей верой и мужеством в Киево-Печерском монастыре.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 27 августа, какие существуют запреты, приметы и традиции в этот день, и кого нужно поздравить с Днем ангела.

Церковный праздник 27 августа

Преподобный Пимен Постник - выдающийся печерский подвижник, память которого приходится на этот день. Иеромонах и мученик Кукша - монах Киево-Печерской лавры, погибший за проповедь христианства и почитаемый в ПЦУ.

Пимен Великий жил в IV веке в Египте. Вместе со своими двумя братьями он решил оставить мирскую жизнь и они втроем ушли в монастырь, где приняли монашеский постриг.

Пимен соблюдал строгий пост, долго молился и был очень дружелюбным. Со временем он стал наставником для других монахов и о нем начали говорить далеко за пределами монастыря. Он такой славы не хотел, потому что был очень скромным и избегал лишнего внимания.

К Пимену приходили за советами и он оставил три совета для потомков: бояться Бога, часто молиться и делать добро.

Кукша Печерский был одним из отцов Киево-Печерского монастыря и обладал магическими способностями. В народе говорили, что он мог вызвать дождь, осушить водоем и даже изгнать бесов. Кукша погиб вместе со своим учеником от рук язычников.

Также в этот день

  • Святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийского
  • Святителя Ливерия, исповедника, папы Римского
  • Мученицы Анфисы
  • Преподобного Саввы

Что нельзя делать 27 августа

  • Сплетничать или ссориться - считалось, что сказанные слова могут осуществиться.
  • Начинать дальнее путешествие - дорога может оказаться неудачной.
  • Шить или стирать после захода солнца - это навлечет "холод" в дом.
  • Недоедать хлеб - остатки пищи могут стать причиной недостатка в доме.
  • Нельзя позволять себе злость, зависть, жадность, месть, клевету, сплетни, осуждение и отчаяние.
  • Не стоит делать крупные покупки - они не принесут радости.
  • Нельзя давать в долг - будут трудности с возвратом
  • По народным приметам, не стоит в этот день свататься - брак может быть несчастливым

Традиции 27 августа

Завершали Успенский пост, готовясь к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Хозяйки пекли хлеб из нового урожая - угощали семью и соседей.

Считалось хорошим делом поделиться едой с нуждающимися - это считалось благотворительностью и подготовкой к Успению.

В этот день в молитвах просят святых Пимена и Кукшу дать мудрости, силы и умения прощать ссоры в семье.

С 27 августа начинают собирать рябину - нужно нарвать гроздья и повесить под крышей или над дверью - в древности считали, что это притягивает удачу и счастье на целый год вперед.

Народные приметы на 27 августа

  • Тихий, солнечный день - предвещает спокойную и долгую осень.
  • Утренний туман - к теплой, протяжной осени.
  • Обильная роса - признак влажной осени.
  • Ясное звездное небо вечером - к богатому урожаю грибов.
  • Много паутины - предупреждение о ранней холодной зиме.

У кого День ангела 27 августа

Сегодня именины празднуют:

  • Александр
  • Павел
  • Семен
  • Андрей
  • Василий
  • Юлиан
  • Савва
  • Анфиса
  • Анна
  • Тарас

Другие праздники 27 августа

  • День независимости Молдовы
  • Всемирный день прощения
  • Всемирный день против искоренения видов
  • День любителей бананов - неофициальный праздник
  • Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"
  • Международный день лотереи Международный день лотереи
  • День украинского сала
  • Международный день бокса
