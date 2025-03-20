Яке покарання за порушення режиму тиші передбачене в Україні: роз’яснення адвоката

Що вважається шумом і які його допустимі межі

Адвокатка зазначає, що державні санітарні норми регулюють допустимі рівні шуму в житлових та громадських приміщеннях відповідно до Наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 463. Під шумом розуміють будь-який небажаний звук, який заважає сприйняттю інформації, порушує сон і відпочинок, а також негативно впливає на здоров’я та працездатність людини.

Залежно від часу доби та території допустимий рівень шуму у житлових приміщеннях варіюється в межах 30-45 дБ.

Часові обмеження та заборонені дії

Закон "Про систему громадського здоров’я" у статті 32 визначає, що на території житлової забудови та у приміщеннях житлових будинків діють такі обмеження:

з 22:00 до 08:00 заборонені гучні вигуки, спів, використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел шуму;

проведення ремонтних робіт у будні дозволене лише з 08:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні - цілодобово заборонене;

забороняється використання феєрверків, піротехнічних засобів та проведення салютів.

Відповідальність за порушення тиші

Згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення режиму тиші тягне за собою штрафи:

для громадян - від 85 до 255 гривень;

для посадових осіб та суб’єктів господарювання - від 255 до 510 гривень;

повторне порушення протягом року - штраф у розмірі до 510 гривень для громадян та до 2550 гривень для юридичних осіб.

Також закон передбачає конфіскацію техніки, піротехнічних засобів та інших джерел шуму.

Як довести факт порушення

Бірюч зазначає, що для притягнення порушника до відповідальності необхідно мати не лише протокол поліції, а й додаткові докази: свідчення незацікавлених осіб, відео- та аудіофіксацію, показники приладів, що вимірюють рівень шуму.

Окрім адміністративної відповідальності, постраждалі можуть звернутися до суду у цивільному порядку з вимогою усунути джерело шуму. Це може бути, наприклад, зобов’язання демонтувати гучний генератор або кондиціонер, що заважає нормальному відпочинку мешканців.