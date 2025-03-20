Какое наказание за нарушение режима тишины предусмотрено в Украине: разъяснение адвоката

Что считается шумом и каковы его допустимые пределы

Адвокат отмечает, что государственные санитарные нормы регулируют допустимые уровни шума в жилых и общественных помещениях в соответствии с Приказом Минздрава от 22 февраля 2019 года № 463. Под шумом понимают любой нежелательный звук, который мешает восприятию информации, нарушает сон и отдых, а также негативно влияет на здоровье и работоспособность человека.

В зависимости от времени суток и территории допустимый уровень шума в жилых помещениях варьируется в пределах 30-45 дБ.

Временные ограничения и запрещенные действия

Закон "О системе общественного здоровья" в статье 32 определяет, что на территории жилой застройки и в помещениях жилых домов действуют следующие ограничения:

с 22:00 до 08:00 запрещены громкие возгласы, пение, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников шума;

проведение ремонтных работ в будни разрешено только с 08:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно запрещено;

запрещается использование фейерверков, пиротехнических средств и проведение салютов.

Ответственность за нарушение тишины

Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение режима тишины влечет за собой штрафы:

для граждан - от 85 до 255 гривен;

для должностных лиц и субъектов хозяйствования - от 255 до 510 гривен;

повторное нарушение в течение года - штраф в размере до 510 гривен для граждан и до 2550 гривен для юридических лиц.

Также закон предусматривает конфискацию техники, пиротехнических средств и других источников шума.

Как доказать факт нарушения

Бирюч отмечает, что для привлечения нарушителя к ответственности необходимо иметь не только протокол полиции, но и дополнительные доказательства: показания незаинтересованных лиц, видео- и аудиофиксацию, показатели приборов, измеряющих уровень шума.

Кроме административной ответственности, пострадавшие могут обратиться в суд в гражданском порядке с требованием устранить источник шума. Это может быть, например, обязательство демонтировать громкий генератор или кондиционер, мешающий нормальному отдыху жильцов.