Яке головне завдання сьогодні у посла України в США: відповіли джерела

Отже, процес відносин України зі США сьогодні досить централізований і нагальними питаннями займається не лише посол.

Наприклад, головою делегації на мирних переговорах, в яких США виступають посередником, залишається керівник Офісу президента Кирило Буданов. Питання оборонної співпраці з Вашингтоном та підготовку угоди щодо дронів (Drone Deal) повністю замкнув на собі голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Зрештою, до більш неформального треку комунікації активно долучений навіть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Яке ж тоді місце в цій системі координат посідає офіційний очільник дипломатичного представництва?

Український журналіст в США Остап Яриш пояснив, що посол допомагає з контактами, з логістикою на місці і врешті є необхідною зв'язною ланкою, коли це потрібно.

За словами Яриша, головне завдання посла на сьогоднішній день – це підтримка всіх треків, які Україна веде на формальному чи неформальному рівні, та залучення людей із безпосереднім доступом до американського керівництва.