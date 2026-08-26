RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Какая главная задача сегодня у посла Украины в США: ответили источники

08:00 26.08.2026 Ср
2 мин
Посол является связным звеном в ряде процессов между странами, к чему привлечены многие люди.
aimg Милан Лелич aimg Роман Кот aimg Юлия Маловичко
Фото: Украина сейчас без посла в США, но подбор продолжается (Getty Images)

Отношениями с США в Украине сегодня занимается далеко не только посольство, пока не имеющее руководителя из-за ухода Ольги Стефанишиной. Однако на сегодня у посла Украины в США сформировались определенные главные задачи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Следовательно, процесс отношений Украины с США сегодня достаточно централизован и неотложными вопросами занимается не только посол.

К примеру, главой делегации на мирных переговорах, в которых США выступают посредником, остается руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Вопрос оборонного сотрудничества с Вашингтоном и подготовку соглашения по дронам (Drone Deal) полностью замкнул на себе глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В конце концов, к более неформальному треку коммуникации активно приобщен даже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Какое же место в этой системе координат занимает официальный руководитель дипломатического представительства?

Украинский журналист в США Остап Ярыш объяснил, что посол помогает с контактами, с логистикой на месте и, наконец, является необходимым связным звеном, когда это нужно.

По словам Ярыша, главная задача посла на сегодняшний день – поддержка всех треков, которые Украина ведет на формальном или неформальном уровне, и привлечение людей с непосредственным доступом к американскому руководству.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ожидают".

Как известно, по состоянию на сегодняшний день должность посла Украины в США свободна - Ольга Стефанишина была уволена 3 августа.

Дипломатом занимались правоохранители, инкриминируя ей незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением. Однако 13 августа за Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 миллионов гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки