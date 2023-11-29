Яке авто придбати для бездоріжжя: ТОП-5 справжніх позашляховиків

Наявність шильдика 4х4 чи AWD на кормі ще не означає, що машина дійсно на щось спроможна там, де закінчується асфальт. Позашляховий арсенал реальних “всюдиходів” набагато більший, ніж повний привід, та й він буває різний.

Що таке справжній позашляховик

Щоб автомобіль міг відправлятися у в’язку багнюку, глибокі колії чи в снігові замети з мінімальним ризиком засісти там на півдня, йому потрібен цілий перелік конструктивних особливостей.

Геометрія . Дорожній просвіт не менше 200 мм, кути в’їзду-з’їзду не менше 25 – 30 градусів – без таких параметрів геометричної прохідності з асфальту краще не з’їжджати. Тобто з’їхати можна, але велика ймовірність, що виїхати звідти можна буде лише на буксирі за трактором;

. Дорожній просвіт не менше 200 мм, кути в’їзду-з’їзду не менше 25 – 30 градусів – без таких параметрів геометричної прохідності з асфальту краще не з’їжджати. Тобто з’їхати можна, але велика ймовірність, що виїхати звідти можна буде лише на буксирі за трактором; Повний привід . Всі колеса повинні бути ведучими і всі підключені до двигуна через механічні шестерні, а не через різного роду муфти. Тому що останні майже ніколи не можуть забезпечити тривалу важку роботу – передання обертового моменту під великим навантаженням.

. Всі колеса повинні бути ведучими і всі підключені до двигуна через механічні шестерні, а не через різного роду муфти. Тому що останні майже ніколи не можуть забезпечити тривалу важку роботу – передання обертового моменту під великим навантаженням. Блокування . Хоча б деяким з трьох можливих диференціалів трансмісії (два міжколісних та один міжосевий) потрібен режим блокування, інакше одне колесо, що забуксувало, зупинить всю машину в найважчий момент.

. Хоча б деяким з трьох можливих диференціалів трансмісії (два міжколісних та один міжосевий) потрібен режим блокування, інакше одне колесо, що забуксувало, зупинить всю машину в найважчий момент. Знижений ряд . Для довгого впевненого руху по грузькому грунту, по глибокому снігу, для виїзду з колій та виритих колесами лунок дуже бажано мати в роздавальній коробці знижену ступінь. Вона знижує передавальне число всіх передач в основній коробці передач і в такий спосіб допомагає колесам не зариватись, а просуватись вперед.

. Для довгого впевненого руху по грузькому грунту, по глибокому снігу, для виїзду з колій та виритих колесами лунок дуже бажано мати в роздавальній коробці знижену ступінь. Вона знижує передавальне число всіх передач в основній коробці передач і в такий спосіб допомагає колесам не зариватись, а просуватись вперед. Рама. В ідеалі суворий позашляховик повинен мати окрему раму і встановлений на неї окремий кузов. Це дозволяє зробити всю конструкцію міцнішою і витривалішою. Щоправда, з цього правила є два-три винятки, але вони пріоритету рами вони так і не скасували.

З інженерної точки зору згадані вище функції не такі вже й складні в реалізації, сучасні легкові авто часто мають набагато дорожчі пристрої – просто справа у тому, що виробник не вважає позашляхові “навороти” потрібними пересічному водієві. При тому що з іншого боку, справжня позашляхова трансмісія ускладнює облаштування машини сучасними електронними системами безпеки – і це ще одна причина, з якої у модельних рядах сучасних виробників все менше реальних машин-всюдиходів.

Suzuki Jimny IV ( з 2018 р.)

$19500 – 29300

Так, і не треба іронії – цей японський малюк насправді має добрячий запас прохідності і витривалості. Його єдиний вагомий мінус – маленька місткість кузова, але для двох мандрівників простору вистачить – звісно, якщо йдеться не про навколосвітку. Між іншим, ті саме якості властиві Jimny попереднього, третього покоління, вибір якого на ринку теж непоганий. Додатковий плюс у тому, що “Джимніків” мало хто використовує для нещадних офроудних заїздів, тому на вторинному ринку не так важко знайти машину у непоганому стані.

Mitsubishi Pajero Sport III (з 2016 р.)

$21000 – 50200

Цією моделлю японці намацали дуже вдалу ринкову нішу: з одного боку, міцна машина з високими позашляховими якостями, з іншого – швидкісна і комфортна. І все це на фоні прийнятної ціни, оскільки модель традиційно просувають без претензій на преміальність. Pajero Sport так само можна придбати новим, і так само можна звернути увагу на його попереднє покоління, яке не відрізняється концептуально, але буде коштувати дешеше.

Mercedes-Benz Gelandewagen Professional (1979–2022 рр.)

$13500 – 18000

G-wagen створювався перш за все як універсальний армійський всюдихід, але жодних сумнівів, що конструктори відразу мали на увазі і продаж на цивільному ринку. Проте, коли утилітарний первісток G-класу W460 внаслідок еволюції поступово перетворився на швидкий і розкішний ларьок на колесах, компанії довелося знов створювати просту і недорогу машину. Так народилася спрощена серія G-Class W461 Professional, зі старим кузовом, позбавлена багатьох атрибутів розкошів, але щедро наділена усім, що необхідно для експлуатації далеко від автобанів та фірмових СТО. Певно, єдиний мінус – в Україні вибір таких машин обмежений.

Land Rover Defender (1990–2016 рр.)

$16900 - 69000

Це одна з найпростіших у технічному плані машин у світі, але ціну на неї накручує шарм легендарності (важко сказати, у чому вона полягає) і той факт, що більшість екземплярів продаються у глибокому позашляховому тюнінгу. На кожен день “Деф” точно не годиться, бо він не тільки малокомфортний, а й важкий у керуванні. Позитивні особливості вагомі: є вибір з кількох типів кузовів різного призначення, а головне, сама концепція авто передбачає жорстку експлуатацію, тому Defender не шкода заганяти у найстрашніші хащі і багнюку.

Toyota Land Cruiser 100 (1998–2007 рр.)

$9350 – 15700

Колись, у пору своєї молодості, це був престижний і комфортабельний представницький позашляховик, тепер це просто позашляховик – все також зручний і всюдихідний. Єдиним вагомим недоліком якого сьогодні є дороге обслуговування, адже машина складна і ремонт навіть на нефірмовій СТО щоразу влітає у копієчку. При купівлі слід бути обережним, бо хоча прокачані під безкомпромісний офроуд екземпляри видно за кілометр, є також чимало “вбитих” “соток”, власники яких не мали коштів на гідне утримання.

Якщо коротко

Коли вам дуже захочеться придбати брутальний рамний позашляховик, зверніть увагу на діапазон цін у нашій добірці. І це підказка для споживача: тут є машини для повсякденного користування, і є машини вихідного дня – для виїздів на природу, щоб добре відпочити біля мангала чи щоб добре поганяти бездоріжжям. Тобто врахуйте факт, що утримувати машину такого класу в якості сімейного авто дуже недешево, особливо якщо вона давно вже не нова. При тому що авто для недільних покатушок не так часто зазиратиме у ваш гаманець. Від якого, власне, все і залежить.



