Какой автомобиль купить для бездорожья: ТОП-5 настоящих внедорожников

Наличие шильдика 4х4 или AWD на корме еще не означает, что машина действительно на что-то способна там, где кончается асфальт. Внедорожный арсенал реальных "проходимцев" гораздо шире, чем полный привод, да и он бывает разный.

Что такое настоящий внедорожник

Чтобы автомобиль мог отправляться в вязкую грязь, глубокие колеи или в снежные заносы с минимальным риском засесть там на полдня, ему нужен целый перечень конструктивных особенностей.

Геометрия. Дорожный просвет не менее 200 мм, углы въезда-съезда не менее 25 – 30 градусов – без таких параметров геометрической проходимости с асфальта лучше не съезжать. То есть съехать можно, но велика вероятность, что выехать оттуда можно будет только на буксире за трактором;

Дорожный просвет не менее 200 мм, углы въезда-съезда не менее 25 – 30 градусов – без таких параметров геометрической проходимости с асфальта лучше не съезжать. То есть съехать можно, но велика вероятность, что выехать оттуда можно будет только на буксире за трактором; Полный привод . Все колеса должны быть ведущими и все подключены к двигателю через механические шестерни, а не через разного рода муфты. Потому что последние почти никогда не могут обеспечить длительную тяжелую работу – передачу крутящего момента под большой нагрузкой.

. Все колеса должны быть ведущими и все подключены к двигателю через механические шестерни, а не через разного рода муфты. Потому что последние почти никогда не могут обеспечить длительную тяжелую работу – передачу крутящего момента под большой нагрузкой. Блокировки . Хотя бы некоторым из трех возможных дифференциалов трансмиссии (два межколесных и один межосевой) нужен режим блокировки, иначе одно забуксовавшее колесо остановит всю машину в самый неподходящий момент.

. Хотя бы некоторым из трех возможных дифференциалов трансмиссии (два межколесных и один межосевой) нужен режим блокировки, иначе одно забуксовавшее колесо остановит всю машину в самый неподходящий момент. Пониженный ряд . Для долгого уверенного движения по вязкой почве, по глубокому снегу, для выезда из колей и вырытых колесами лунок очень желательно иметь в раздаточной коробке пониженную ступень. Она снижает передаточное число всех передач в основной коробке и таким образом помогает колесам не зарываться, а продвигаться вперед.

. Для долгого уверенного движения по вязкой почве, по глубокому снегу, для выезда из колей и вырытых колесами лунок очень желательно иметь в раздаточной коробке пониженную ступень. Она снижает передаточное число всех передач в основной коробке и таким образом помогает колесам не зарываться, а продвигаться вперед. Рама. В идеале суровый внедорожник должен иметь отдельную раму и установленный на нее отдельный кузов. Это позволяет сделать всю конструкцию более прочной, жесткой на кручение и выносливой. Правда, из этого правила есть два-три исключения, но приоритет рамы они так и не отменили.

С инженерной точки зрения упомянутые выше функции не так уж сложны в реализации, современные легковые авто часто имеют гораздо более дорогие устройства – просто дело в том, что производитель не считает внедорожные “навороты” нужными рядовому водителю. С другой стороны, настоящая внедорожная трансмиссия затрудняет оснащение машины современными электронными системами безопасности – и это еще одна причина, по которой в модельных рядах современных производителей все меньше реальных машин-вездеходов.

Suzuki Jimny IV (с 2018 г.)

$19500 – 29300

Да, и не надо иронии – этот японский малыш действительно имеет хороший запас проходимости и выносливости. Его единственный весомый минус – маленькая емкость кузова, но для двух путешественников пространства хватит – конечно, если речь не о кругосветке. Между прочим, те же качества свойственны Jimny предыдущего, третьего поколения, выбор которого на рынке тоже неплох. Дополнительный плюс в том, что "Джимников" мало кто использует для беспощадных офроудных заездов, поэтому на вторичном рынке не так уж трудно найти машину в неплохом состоянии.

Mitsubishi Pajero Sport III (с 2016 г.)

$21000 – 50200

Этой моделью японцы нащупали очень удачную рыночную нишу: с одной стороны, крепкая машина с высокими внедорожными качествами, с другой – скоростная и комфортная. И все это на фоне приемлемой цены, поскольку модель традиционно продвигается без претензий на премиальность. Pajero Sport также можно приобрести новым, и так же можно обратить внимание на его предыдущее поколение, которое не отличается концептуально, но будет стоить дешевле.

Mercedes-Benz Gelandewagen Professional (1979–2022 гг.)

$13500 – 18000

G-wagen создавался прежде всего как универсальный армейский вездеход, но никаких сомнений, что конструкторы сразу подразумевали и продажу на гражданском рынке. Однако, когда утилитарный первенец G-класса W460 в результате эволюции постепенно превратился в быстрый и роскошный ларек на колесах, компании пришлось вновь создавать простую и недорогую машину. Так родилась упрощенная серия G-Class W461 Professional, со старым кузовом, лишенная многих атрибутов роскоши, но щедро наделенная всем, что необходимо для эксплуатации вдали от автобанов и фирменных СТО. Видимо, ее единственный минус – в Украине выбор таких машин ограничен.

Land Rover Defender (1990–2016 гг.)

$16900 – 69000

Это одна из самых простых в техническом плане машин в мире, но цену на нее накручивает шарм легендарности (трудно сказать, в чем она заключается) и тот факт, что большинство экземпляров продаются в глубоком внедорожном тюнинге. На каждый день "Деф" точно не годится, потому что он не только малокомфортный, но и тяжеловат в управлении. Положительные особенности весомы: есть выбор из нескольких типов кузовов разного назначения, а главное, сама концепция авто предполагает жесткую эксплуатацию, поэтому Defender не жалко загонять в самые страшные чащи и грязи.

Toyota Land Cruiser 100 (1998–2007 гг.)

$9350 – 15700

Когда-то, во время своей молодости, это был престижный и комфортабельный представительский внедорожник, теперь это просто внедорожник – все также удобный и вездеходный. Единственным весомым недостатком которого сегодня окажется дорогое обслуживание, ведь машина сложная и ремонт даже на нефирменной СТО каждый раз влетает в копеечку. При покупке следует быть осторожным, потому что, хотя прокачанные под бескомпромиссный офроуд экземпляры видно за километр, есть также немало "убитых" "соток", владельцы которых не имели средств на достойное содержание.

Если коротко

Если вам очень захочется купить брутальный рамный внедорожник, обратите внимание на диапазон цен в нашей подборке. И это подсказка для потребителя: здесь есть машины для повседневного пользования, и есть машины выходного дня – для выездов на природу, чтобы хорошо отдохнуть у мангала или хорошо погонять по бездорожью. То есть учтите факт, что содержать машину такого класса в качестве семейного авто очень недешево, особенно если она давно уже не нова. При том, что авто для воскресных покатушек не так часто будет заглядывать в ваш кошелек. От которого, собственно, все и зависит.



