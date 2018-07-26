Скаржники просять КДКП звільнити Холодницького

КДКП 26 липня розглядає можливе звільнення Холодницького

Скаржники просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та генеральний прокурор Юрій Луценко надіслали до КДКП скаргу щодо перегляду попереднього рішення комісію про догану Холодницькому.

"Просимо притягнути Холодницького Н.І. до відповідальності, а також накласти дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з органів прокуратури", - вказано у скарзі.

Як заявив у ході засідання член КДКП Олександр Ковальчук, Холодницького звинуватили у тому, що він підбурював осіб до дачі неправдивих показань. Відповідні докази начебто є в "акваріумних записах", які були встановлені у кабінеті керівника САП.

"У кримінальному провадженні зазначається, що він підбурював осіб до дачі неправдивих показань, блокував притягнення винних осіб, нецензурно спілкувався з прокурором Кривенко В.В., принижував співробітника Симківа. В скарзі зазначається, що було намагання психологічного тиску", - сказав Ковальчук.

Нагадаємо, напередодні, 25 липня 2018 року, співробітники САП написали листа голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталію Грушковському щодо тиску на комісію з боку НАБУ та Генпрокуратури.