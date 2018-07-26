КДКП начала заседание по делу Холодницкого
Комиссия должна принять решение относительно пребывания Холодницкого на должности
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) сегодня, 26 июля, начала рассмотрение вопроса относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о его пребывании на должности. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, сегодня комиссия должна принять решение относительно пребывания Холодницкого на должности руководителя САП.
Отметим, поводом для рассмотрения дела стали жалобы на антикоррупционного прокурора от имени директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Юрия Луценко.
На заседание пришли журналисты и общественные активисты.
Фото: заседание по делу Холодницкого
Позже, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо председателю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковському о давлении на комиссию со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры.
Как отмечалось, 26 июля 2018 года КДКП должен рассмотреть заключение члена комиссии Ковальчука А.М. относительно дисциплинарных жалоб директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Юрия Луценко относительно руководителя САП Назара Холодницького.
В частности, последнему был вынесен выговор. В свою очередь, Сытник неоднократно заявлял, что требует рекомендаций относительно увольнения руководителя САП.