КДКП начала заседание по делу Холодницкого

Комиссия должна принять решение относительно пребывания Холодницкого на должности

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) сегодня, 26 июля, начала рассмотрение вопроса относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о его пребывании на должности. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня комиссия должна принять решение относительно пребывания Холодницкого на должности руководителя САП.

Отметим, поводом для рассмотрения дела стали жалобы на антикоррупционного прокурора от имени директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Юрия Луценко.

На заседание пришли журналисты и общественные активисты.

Фото: заседание по делу Холодницкого

Заседание началось в закрытом режиме, однако, впоследствии, объявили перерыв на 15 минут для решения вопроса о допуске СМИ. подтвержденные основания для увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Напомним, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором несмотря нас должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позже, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо председателю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковському о давлении на комиссию со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры.

Как отмечалось, 26 июля 2018 года КДКП должен рассмотреть заключение члена комиссии Ковальчука А.М. относительно дисциплинарных жалоб директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Юрия Луценко относительно руководителя САП Назара Холодницького.

В частности, последнему был вынесен выговор. В свою очередь, Сытник неоднократно заявлял, что требует рекомендаций относительно увольнения руководителя САП.