Якби США не допомогли Україні, російські дрони полетіли б на Європу, - Пентагон

"Тими БПЛА, які, як ви спостерігаєте, росіяни надсилають з Криму по українських містах, вони могли б атакувати європейські столиці. Ті крилаті ракети, які росіяни використовують проти української критично важливої енергетичної інфраструктури, вони загрожували б союзникам США по НАТО", - сказала Волландер.

За її словами, у небезпеці були б американці в Європі - від військових, бізнесменів, та простих громадян - до американських студентів, які вчаться у Європі.

Усьому цьому запобігла американська підтримка України та насамперед мужність і майстерність українців, переконана Волландер.

Загроза зберігається

І загроза для Європи досі актуальна у світлі затримок із голосуванням у Конгресі США щодо допомоги Україні, сказала Волландер.

"Українці навчилися воювати, вони стримують росіян, зірвали їхні операції у Чорному морі, відновили експорт зерна, забезпечуючи Глобальний Південь необхідним. Але оскільки ми не можемо постачати їм боєприпаси, засоби ППО, запчастини, потрібні на фронті, то ми цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року та до загрози обстрілів Європи", - застерігає Волландер.

Вона повідомила, що Сполучені Штати посідають 16-те місце у світі з точки зору співвідношення ВВП держави до наданої допомоги Україні.

Заступниця міністра оборони США також сформулювала, як у її розумінні виглядає перемога України:

"Це Україна, яка продовжує залишатися суверенною державою, визнаною у межах своїх міжнародно визнаних кордонах, незалежна країна, яка самостійно визначає свою політику національної безпеки, свою зовнішню політику. Її економічна політика визначається українським народом та його демократично обраним керівництвом. І це цілі, які ми ставимо перед собою", - сказала вона.

Волландер також зазначила, що є багато спекуляцій щодо можливості переговорів між Україною та Росією, але наголосила, що це вирішувати тільки самим українцям. А США, за її словами, підтримують територіальну цілісність України, її суверенітет, незалежність і право обирати.

Допомога Україні

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Путін не зупиниться, якщо він переможе в Україні. Він попередив, що Путін є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

Можлива поразка України означатиме наявність "російської армії на кордоні Європи", наголосив він. "Це означає, що Путін може подумати: якщо він виграв один раз, чому він не зміг перемогти сусіда вдруге?" - сказав Боррель.

Наприкінці жовтня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом на виділення понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна в рамках цього запиту мала отримати понад 60 млрд доларів. Проте запит зіткнувся з жорстким опором республіканців у Палаті представників Конгресу.