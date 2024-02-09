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"Путін не знає кордонів": Боррель попередив про наслідки для Європи поразки України

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 09:09
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"Путін не знає кордонів": Боррель попередив про наслідки для Європи поразки України Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Путін не зупиниться, якщо він переможе в Україні. Він готовий пожертвувати своєю армією та народом, щоб утриматися при владі.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю естонському виданню EFE.

Боррель попередив, що Путін є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

Можлива поразка України означатиме наявність "російської армії на кордоні Європи", наголосив він.

"Це означає, що Путін може подумати: якщо він виграв один раз, чому він не зміг перемогти сусіда вдруге?" - сказав він.

Необхідність допомоги Україні

За його словами, "є люди, які не поділяють думку, що Україні треба допомогти і що краще б вона здалася якнайшвидше", тому що "так ми позбудемося проблем".

"Ви думаєте, що якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який у них є в Білорусі, і російські війська виявляться на кордоні з Польщею, ми позбудемося неприємностей чи у нас будуть великі проблеми?" - запитав він.

Боррель упевнений, що Путін "збирається зробити все можливе і не проти пожертвувати своєю армією та своїм народом", тоді як армія в Україні "зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягла скільки-небудь суттєвого територіального просування".

Боррель зазначив, що Україна не змогла перейти у контрнаступ на полі бою, тому що вона стикається з "потужною обороною Росії", а Москва "перебуває в обороні".

"Ви думаєте, що Путін, розв'язавши війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він опиниться там, де знаходиться? Ні, він думав, що його армія дуже сильна. І це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає невдачі. Він думав, що трансатлантична єдність буде порушена. Нічого з цього не сталося", - заявив Боррель.

Допомога ЄС Україні

З початку масштабного російського вторгнення і до кінця 2023 року ЄС допоміг Україні 88 млрд євро, з яких 28 млрд було виділено на озброєння. Наразі ЄС виділила ще 50 млрд євро на макрофінансову допомогу протягом чотирьох років і працює над збільшенням військової підтримки у 2024 році ще на 5 млрд євро.

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