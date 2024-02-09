Если бы США не помогли Украине, российские дроны полетели бы на Европу, - Пентагон

"Теми БПЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО", - сказала Уолландер

По ее словам, в опасности были бы американцы в Европе - от военных, бизнесменов и простых граждан - до американских студентов, которые учатся в Европе.

Все это предотвратила американская поддержка Украины и прежде всего мужество и мастерство украинцев, убеждена Уолландер.

Угроза сохраняется

И угроза для Европы до сих пор актуальна в свете задержек с голосованием в Конгрессе США о помощи Украине, сказала Уолландер.

"Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, обеспечивая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, нужные на фронте, то вполне можем вернуться к сценарию 2022 и к угрозе обстрелов Европы", - предостерегает Уолландер.

Она сообщила, что Соединенные Штаты занимают 16 место в мире с точки зрения соотношения ВВП государства к оказанной помощи Украине.

Заместитель министра обороны США также сформулировала, как в ее понимании выглядит победа Украины:

"Это Украина, которая продолжает оставаться суверенным государством, признанным в пределах своих международно признанных границ, независимая страна, которая самостоятельно определяет свою политику национальной безопасности, свою внешнюю политику. Ее экономическая политика определяется украинским народом и его демократически избранным руководством. И это цели, которые мы ставим перед собой", - сказала она.

Уолландер также отметила, что есть много спекуляций по возможности переговоров между Украиной и Россией, но подчеркнула, что это решать только самим украинцам. А США, по ее словам, поддерживают территориальную целостность Украины, ее суверенитет, независимость и право избирать.

Помощь Украине

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Путин не остановится, если он победит в Украине. Он предупредил, что Путин является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы".

Возможное поражение Украины будет означать наличие "российской армии на границе Европы", подчеркнул он. "Это значит, что Путин может подумать: если он выиграл однажды, почему он не смог победить соседа во второй раз?" - сказал Боррель.

В конце октября 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна была получить более 60 млрд долларов. Однако запрос столкнулся с жестким сопротивлением республиканцев в Палате представителей Конгресса .