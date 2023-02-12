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"Кажуть, що лютий буде вирішальним". Окупант розповів про можливу ескалацію (перехоплення)

Ілюстративне фото: окупант розповів про можливу ескалацію у війні проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни, ймовірно, готуються ініціювати чергову ескалацію у війні проти України в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Солдат РФ розповів, що додому його не відпускають і відпустка можлива лише через півроку чи рік. При цьому, за його словами, влада РФ зараз хоче набрати велику кількість військових, вона змушує всіх підписувати контракт.

"Хлопці кажуть, що у лютому буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, техніку підігнали", - додав окупант.

Нагадаємо, ще на початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що влада РФ готується до чергового загострення війни в лютому.

Також ми писали, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія може спробувати поновити наступ у лютому.

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