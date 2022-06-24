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"Каждый забирал все, что мог": оккупант описал масштабы мародерства российской армии

Фото: оккупанты и их командиры массовово мародерят в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал о масштабах мародерства на захваченных территориях Украины. Дома мирных жителей грабят не только солдаты, но и командиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российский военный хвастался, что вынес из украинского дома новый телевизор. Вместе с обычными солдатами также мародерили и их командиры

"Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал все, что мог. Я когда зашел, он в коробке стоял. Коробку открыл - нифига себе! Я его достал и ушел. Там все перлы, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего", - сказал он.

По словам оккупанта, телевизор, который он украл, это лишь "капля в море" по сравнению с тем, что выносят из домов украинцев российские боевики.

Напомним, что в перехваченных разговорах оккупанты рассказывают, что мародерить в Украине им якобы официально разрешено. Они убеждены, что такой приказ дал лично Владимир Путин.

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