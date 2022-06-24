"Кожен забирав все, що міг": окупант описав масштаби мародерства російської армії

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про масштаби мародерства на захоплених територіях України. Будинки мирних жителів грабують не лише солдати, але й командири.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Російський військовий вихвалявся, що виніс з української оселі новий телевізор. Разом зі звичайними солдатами також мародерили і їх командири
"Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив - ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього", - сказав він.
За словами окупанта, телевізор, який він вкрав, це лише "крапля в морі" у порівнянні з тим, що виносять з будинків українців російські бойовики.
Нагадаємо, що у перехоплених розмовах окупанти розповідають, що мародерити в Україні їм нібито офіційно дозволено. Вони переконані, що такий наказ дав особисто Володимир Путін.
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