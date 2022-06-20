Разрешение на мародерство оккупантам дал лично Путин, - перехват СБУ

Мародерство среди оккупантов во время войны не считается преступлением и не наказывается. Они убеждены, что разрешение дал лично их главный начальник Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный разговор одного из захватчиков, которую перехватила СБУ .

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено..." - рассказывает захватчик в разговоре с женой.

Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль... все гребет!".

Поэтому составил и себе "бизнес-план", хотя имеет несколько более скромные аппетиты. Для начала хочет наворовать себе военную экипировку. Ведь обмундирование на им приходится покупать самим.

"Я сижу в этих (намародерених, - ред.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти-продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные..." - восхищается захватчик.