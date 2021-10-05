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Каждый второй блок государственной "Центрэнерго" остановлен из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" по состоянию на 11 часов 5 октября не работают из-за отсутствия топлива - угля и природного газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования.

По состоянию на 12:00 в работе находится 3 энергоблока ТЭС компании, общей мощностью 408 МВт.

На Трипольской ТЭС (Киевская обл.) работает только блок №3 и несет нагрузку 93 МВт.

На Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской станциях (Донецкая обл.) работает по одной стороне с нагрузкой 124 и 191 МВт. По данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7 дней работы.

Суммарно на этих станциях состоянию на 4 октября находилось 31 тыс. тонн. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. тонн, что хватит на 5-11 дней работы в зависимости от станции.

Как сообщалось, цены на уголь в Европе выросли до исторического рекорда в 200 долларов за тонну, в то время, как украинские ТЭС страдают из-за дефицита топлива.

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ТЭС