Каждый второй блок государственной "Центрэнерго" остановлен из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"

Все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования.

По состоянию на 12:00 в работе находится 3 энергоблока ТЭС компании, общей мощностью 408 МВт.

На Трипольской ТЭС (Киевская обл.) работает только блок №3 и несет нагрузку 93 МВт.

На Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской станциях (Донецкая обл.) работает по одной стороне с нагрузкой 124 и 191 МВт. По данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7 дней работы.

Суммарно на этих станциях состоянию на 4 октября находилось 31 тыс. тонн. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. тонн, что хватит на 5-11 дней работы в зависимости от станции.