Цены на уголь в Европе достигли исторического рекорда на фоне дефицита на государственных ТЭС, - Волынец

Цены на уголь в Европе выросли до исторического рекорда в 200 долларов за тонну, в то время, как украинские ТЭС страдают из-за дефицита топлива.

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец в Facebook .

"Вследствие дефицита газа на европейском рынке, производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что повлекло рост цен до рекордного с 2008 года уровня - более $200 за тонну. Всего за день цена взлетела на $29,25 за тонну или на 16,96%", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас украинские ТЭС вынуждены закупать уголь за рубежом из-за его нехватки на складах.

Несмотря на исторический рост стоимости угля, государственные шахты вынуждены продавать свою продукцию по 1650 грн/т (60 долларов/тонну).

"Государственные угледобывающие предприятия едва сводят концы с концами. Относительно цены на уголь - она, вероятно, остается одной из самых низких. Госшахты Украины сегодня в лучшем случае вынуждены продавать уголь по 1650 грн за тонну, рядовой уголь забирают на "Центрэнерго" вообще по 800 грн за тонну", - сообщил Волынец.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.