Кожен другий блок державної "Центренерго" зупинений через брак вугілля, - "Укренерго"

12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії "Центренерго" станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива - вугілля і природного газу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".
Всі ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання.
Станом на 12:00 в роботі перебуває 3 енергоблоки ТЕС компанії, загальною потужністю 408 МВт.
На Трипільскій ТЕС (Київська обл.) працює лише блок №3 і несе навантаження 93 МВт.
На Зміївській (Харківська обл.) і Вуглегірській станціях (Донецька обл.) працює по одному боку з навантаженням 124 і 191 МВт. За даними Міністерства енергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи.
Сумарно на цих станціях станом на 4 жовтня знаходилось 31 тис. тонн. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 41,5 тис. тонн, що вистачить на 5-11 днів роботи в залежності від станції.
Як повідомлялось, ціни на вугілля в Європі зросли до історичного рекорду у 200 доларів за тонну, в той час, як українські ТЕС страждають через дефіцит палива.