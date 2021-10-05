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Кожен другий блок державної "Центренерго" зупинений через брак вугілля, - "Укренерго"

Автор: Наталія Гурковська

12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії "Центренерго" станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива - вугілля і природного газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Всі ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання.

Станом на 12:00 в роботі перебуває 3 енергоблоки ТЕС компанії, загальною потужністю 408 МВт.

На Трипільскій ТЕС (Київська обл.) працює лише блок №3 і несе навантаження 93 МВт.

На Зміївській (Харківська обл.) і Вуглегірській станціях (Донецька обл.) працює по одному боку з навантаженням 124 і 191 МВт. За даними Міністерства енергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи.

Сумарно на цих станціях станом на 4 жовтня знаходилось 31 тис. тонн. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 41,5 тис. тонн, що вистачить на 5-11 днів роботи в залежності від станції.

Як повідомлялось, ціни на вугілля в Європі зросли до історичного рекорду у 200 доларів за тонну, в той час, як українські ТЕС страждають через дефіцит палива.

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ТЕС