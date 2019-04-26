Каждый третий клиент "Запорожгаз Сбыта" пользуется сервисом Личный кабинет

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Личный кабинет имеет функцию обратной связи с оператором, также в нем есть возможность задать вопрос онлайн

За три года существования пользователями Личного кабинета на сайте 104.ua стали 35% клиентов ООО "Запорожгаз Сбыт". Всего в Украине таких пользователей уже более 2 млн, а в Запорожском регионе - 144 тыс. клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с помощью Личного кабинета можно передать показания счетчика, оплатить за потребленный газ, проверить состояние своего лицевого счета, узнать размер субсидии или льготы.

"Подавляющее большинство потребителей газа регистрируется на сайте для передачи показаний счетчика. В марте примерно 40% показаний счетчиков газа были переданы через Личный кабинет. Этот сервис постоянно совершенствуется и обновляется. Сейчас начала работу его мобильная версия - приложение 104 Mobile, в нем, по многочисленным просьбам наших клиентов открыта функция мультиаккаунта, где можно зарегистрировать несколько личных счетов ", - говорит директор ООО "Запорожгаз Сбыта" Татьяна Колесникова.

Также в пресс-службе сообщили, что личный кабинет имеет функцию обратной телефонной связи с оператором газовой компании, также в нем есть возможность задать вопрос онлайн. Нововведениями этого года является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone. На очереди сервис "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.