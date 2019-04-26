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Кожен третій клієнт "Запоріжгаз Збуту" користується сервісом Особистий кабінет

Новини » Енергетика    26.04.2019 - 12:48
Кожен третій клієнт "Запоріжгаз Збуту" користується сервісом Особистий кабінет
Ілюстративне фото (УНІАН)

Особистий кабінет має функцію зворотного зв'язку з оператором, також у ньому є можливість поставити питання онлайн

За три роки існування користувачами Особистого кабінету на сайті 104.ua стали 35% клієнтів ТОВ "Запоріжгаз Збут". Всього в Україні таких користувачів вже понад 2 млн, а в Запорізькому регіоні - 144 тис. клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що за допомогою Особистого кабінету можна передати показання лічильника, сплатити за спожитий газ, перевірити стан свого особового рахунку, дізнатися розмір субсидії або пільги.

"Переважна більшість споживачів газу реєструється на сайті для передачі показань лічильника. У березні приблизно 40% показань лічильників газу були передані через Особистий кабінет. Цей сервіс постійно вдосконалюється і оновлюється. Зараз розпочала роботу мобільна версія - 104 додаток Mobile, в ньому, на численні прохання наших клієнтів відкрита функція мультиаккаунта, де можна зареєструвати кілька особистих рахунків ", - говорить директор ТОВ "Запоріжгаз Збуту" Тетяна Колесникова.

Також у прес-службі повідомили, що особистий кабінет має функцію зворотного телефонного зв'язку з оператором газової компанії, також у ньому є можливість поставити запитання онлайн. Нововведеннями цього року є чат-бот "7104ua" в месенджері Viber і мобільний додаток "104 Mobile Light" для користувачів iPhone. На черзі сервіс "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу.

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