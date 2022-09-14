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"Каждый сам за себя". Оккупанты жалуются на дезорганизацию российской армии, - перехват ГУР

Фото: оккупанты жалуются на дезорганизацию российской армии (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский оккупант, воевавший на Харьковском направлении, в разговоре с женой пожаловался на дезорганизованность и некомпетентность собственного военного руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

"По-другому себе все это представлял. Потому что оргнанизации никакой нет. Я то думал тут армия, а тут не армия... Думал, что здесь армия, как везде, в частях там, какая-то организация, а тут нет ничего. Сам... Каждый сам за себя", - говорит оккупант.

Военный рассказывает, что находится на передовой и там нет ни света, ни воды.

"У нас здесь нет ни света, ни воды - ничего нет. Ни моемся, ни стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь... Нельзя тут общаться, звонить. Вот я сейчас позвоню и надо бежать отсюда, потому что может прилететь", - говорит он.

Ранее мы публиковали разговор оккупанта, который в разговоре с женой пожаловался на многочисленные потери в подразделении и отсутствии должного оружия.

Также другой оккупант рассказал жене о мародерстве и потерях в подразделении.

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