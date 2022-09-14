"Кожен сам за себе". Окупанти скаржаться на дезорганізацію російської армії, - перехоплення ГУР

Російський окупант, який воював на Харківському напрямку, в розмові з дружиною поскаржився на дезорганізованість і некомпетентність власного військового керівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
"По-іншому собі все це уявляв. Тому що оргнанізації ніякої немає. Я то думав тут армія, а тут не армія... Думав, що тут армія, як скрізь, в частинах там, якась організація, а тут немає нічого. Сам... Кожен сам за себе", - каже окупант.
Військовий розповідає, що знаходиться на передовій і там немає ні світла, ні води.
"У нас тут немає ні світла, ні води - нічого немає. Ні миємося, ні стираємося. Вночі не можна нічого включати взагалі. Все на дотик... Не можна тут спілкуватися, дзвонити. Ось я зараз подзвоню і треба бігти звідси, тому що може прилетіти", - говорить він.
Раніше ми публікували розмову окупанта, який у розмові з дружиною поскаржився на численні втрати у підрозділі і відсутності належної зброї.
Також інший окупант розповів дружині про мародерство і втрати в підрозділі.
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