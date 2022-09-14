"Кожен сам за себе". Окупанти скаржаться на дезорганізацію російської армії, - перехоплення ГУР

"По-іншому собі все це уявляв. Тому що оргнанізації ніякої немає. Я то думав тут армія, а тут не армія... Думав, що тут армія, як скрізь, в частинах там, якась організація, а тут немає нічого. Сам... Кожен сам за себе", - каже окупант.

Військовий розповідає, що знаходиться на передовій і там немає ні світла, ні води.

"У нас тут немає ні світла, ні води - нічого немає. Ні миємося, ні стираємося. Вночі не можна нічого включати взагалі. Все на дотик... Не можна тут спілкуватися, дзвонити. Ось я зараз подзвоню і треба бігти звідси, тому що може прилетіти", - говорить він.