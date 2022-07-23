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В Киеве пройдет Второй саммит первых леди и джентльменов, участники уже прибывают

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Киев, Суббота 23 июля 2022 12:04
В Киеве пройдет Второй саммит первых леди и джентльменов, участники уже прибывают Фото: в Киеве уже прибыла первая леди Литвы Диана Науседа (twitter.com/gitanasnauseda)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 23 июля, в Киеве по инициативе супруги президента Елены Зеленской состоится Второй международный саммит первых леди и джентльменов. На саммит уже прибыла первая леди Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн трансляцию уже скоро начавшегося мероприятия.

Участники саммита, согласившиеся принять в нем участие лично (также предполагается возможность онлайн участия), уже начали прибывать в Киев.

"Первая леди Литвы, моя жена Диана, прибыла в Киев. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны стоять с Украиной, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", - написал в своем Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

По информации МКИП, свое участие в саммите уже подтвердили мировые звезды: посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм, знаменитые актеры Ричард Гир, Эштон Катчер и Мила Кунис, всемирно известный журналист Пирс Морган и другие.

Напомним, впервые Саммит первых леди и джентльменов, организатором которого была Елена Зеленская, состоялся 23 августа 2021 года.

По его итогам приняли совместную декларацию о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.

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Елена Зеленская
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