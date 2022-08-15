Каждый раз хочется смеяться. Усик потроллил Фьюри за очередное завершение карьеры

Обладатель поясов IBF, WBA, WBO и IBO намекнул, что слова эксцентричного британца не стоит воспринимать всерьез. 35-летний украинец сохранил уверенность в предстоящей встрече с Фьюри в ринге.

"Когда я смотрю и слушаю его, то мне каждый раз хочется смеяться. Лицом к лицу он мне говорил совершенно другое, но делиться этим со всеми я не буду. Я знаю, что однажды мы будем драться", – заявил Усик.

Британец в начале прошлой недели объявил о возвращении в ринг для третьих боев с Чисорой и Уайлдером. Однако, впоследствии передумал и во второй раз завершил карьеру в профессиональном боксе.

Как следствие, принадлежавший Фьюри титул культового журнала The Ring стал вакантным. Теперь он достанется победителю боя-реванша Усик – Джошуа 20 августа в аравийской Джидде.