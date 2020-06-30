Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составляло 3404,1 тысяч человек. Это 20,6% от общей численности работавших украинцев этого возраста.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в первом квартале 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1509,9 тысяч человек, не по найму - 1894,2 тысяч человек.

За последний квартал количество неформально занятых сократилась на 1,6% (в 2019 году - 3460,4 тысяч человек).

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в I квартале 2020 года в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек, а безработного - 1,5 млн человек. По данным Госстата, уровень занятости населения среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 8,6%.