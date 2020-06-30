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Кожен п'ятий українець працює без трудової книжки

Новини » Економіка     30.06.2020 - 14:12
Кожен п'ятий українець працює без трудової книжки
Фото: трудова книжка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат назвав кількість неформально працюючих українців на початку року

Кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому кварталі 2020 року становило 3404,1 тисяч осіб. Це 20,6% від загальної чисельності працюючих українців цього віку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, у першому кварталі 2020 року з числа неформально зайнятих працювали за наймом 1509,9 тисяч осіб, не за наймом - 1894,2 тисяч осіб.

За останній квартал кількість неформально зайнятих скоротилася на 1,6% (у 2019 році - 3460,4 тисяч осіб).

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 році в Україні становило 3460,4 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість зайнятого населення у I кварталі 2020 року у віці 15-70 років - 16,5 млн осіб, а безробітного - 1,5 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення серед населення у віці 15-70 років - 58,2%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15-70 років склав 8,6%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикиработа
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