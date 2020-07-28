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Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса

Киев, Вторник 28 июля 2020 10:40
Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса
Сергей Кибитлевский (пресс-служба)
Автор: Мария Тарарыева

Сумма долгов населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышает 70 млрд гривен

В первом полугодии на газовом рынке не удалось достичь приемлемого уровня оплаты за доставку газа. Долги потребителей превышают 2 млрд гривен, то есть не был оплачен каждый пятый платеж.

Об этом на Ukrainian Gas Open заявил финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

"В первом полугодии текущего года клиенты оставили без оплаты за распределение газа один месяц. Точнее - 20% счетов за распределение газа в период с января по июль остались неоплаченными. Поэтому операторы ГРМ не получили деньги за работу, которая была сделана для доставки газа в дома 12 млн клиентов, которые находились на карантине", - заявил Кибитлевский.

По его словам, кризис платежей, связанный с последствиями Covid-19, является проблемой для отрасли и является причиной накопления задолженностей на рынке. Сумма долгов населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышает 70 млрд гривен.

"Однако нынешняя экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг. Недопустимо перекладывать эти долги на потребителей", - считает Сергей Кибитлевский.

Напомним, в середине июля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа. Им предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ.

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