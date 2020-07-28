ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через коронавірус

Київ, Вівторок 28 липня 2020 10:40
Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через коронавірус
Сергій Кібітлевський (прес-служба)
Автор: Марія Тарариєва

Сума боргів населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд гривень

У першому півріччі на газовому ринку не вдалося досягти прийнятного рівня оплати за доставку газу. Борги споживачів перевищують 2 млрд гривень, тобто не був сплачений кожен п'ятий платіж.

Про це на Ukrainian Gas Open заявив фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

"У першому півріччі поточного року клієнти залишили без оплати за розподіл газу один місяць. Точніше - 20% рахунків за розподіл газу в період з січня по липень залишилися неоплаченими. Тому оператори ГРМ не отримали гроші за роботу, яка була зроблена для доставки газу в будинки 12 млн клієнтів, які перебували на карантині", - заявив Кібітлевський.

За його словами, криза платежів, пов'язана з наслідками Covid-19, є проблемою для галузі і є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Сума боргів населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд гривень.

"Однак нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава повинна прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості на ринку газу, яка сформувалася через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів", - вважає Сергій Кібітлевський.

Нагадаємо, в середині липня у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ним передбачений механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України газРГК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся