Каждый пятый клиент "Днепропетровскгаз Сбыта" платит за газ онлайн

Сейчас для клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" доступны сразу несколько сервисов, с помощью которых можно оплатить за газ онлайн. В течение прошлого года потребители области совершили с их помощью более 2,5 млн платежных операций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua доступны платежные платформы EasyPay, Portmone, Ipay, MasterPass. Кроме того, для удобства потребителей также есть возможность оплатить через интернет-банки Приват24 и Ощад24", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чаще всего потребители газа Днепропетровской области платят за газ онлайн через Приват24. Только в прошлом году клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" совершили более 2,5 млн платежных операций.

"Наша компания постоянно расширяет возможности для клиентов. Поэтому в прошлом году был разработан Viber-бот, с помощью которого можно загрузить платежку и заплатить за газ онлайн. Потребителей, которые оценили преимущества дистанционной оплаты, становится все больше, ведь рассчитаться за газоснабжение можно в любое удобное время, прямо из дома или офиса, без очередей и лишних переплат", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

В пресс-службе отметили, что "Днепропетровскгаз Сбыт" оплачивает банковский комиссионный сбор за каждым оплаченным счетом в размере 0,3%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взымают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер.