Кожен п'ятий клієнт "Дніпропетровськгаз Збуту" платить за газ онлайн

Зараз для клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" доступні відразу кілька сервісів, за допомогою яких можна оплатити за газ онлайн. Протягом минулого року споживачі області здійснили з їх допомогою більш 2,5 млн платіжних операцій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua доступні платіжні платформи EasyPay, Portmone, Ipay, MasterPass. Крім того, для зручності споживачів також є можливість оплатити через інтернет-банки Приват24 і Ощад24", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, найчастіше споживачі газу Дніпропетровської області платять за газ онлайн через Приват24. Тільки в минулому році клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" здійснили понад 2,5 млн платіжних операцій.

"Наша компанія постійно розширює можливості для клієнтів. Тому в минулому році був розроблений Viber-бот, з допомогою якого можна завантажити платіжку і заплатити за газ онлайн. Споживачів, які оцінили переваги дистанційної оплати, стає все більше, адже розрахуватися за газопостачання можна в будь-який зручний час, прямо з будинку або офісу, без черг і зайвих переплат", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

У прес-службі зазначили, що "Дніпропетровськгаз Збут" сплачує банківський комісійний збір за кожним оплаченим рахунком у розмірі 0,3%. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 "Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ". Однак ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір.