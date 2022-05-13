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Каждый пятый - десантник, только трое из Москвы. Что известно о потерях армии РФ в Украине

Новина українською →
Москва, Пятница 13 мая 2022 16:27
Каждый пятый - десантник, только трое из Москвы. Что известно о потерях армии РФ в Украине Фото: СМИ проанализировали потери армии РФ в Украине (mil.in.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские власти засекретили потери своей армии в Украине. При этом в России каждый день хоронят погибших в ходе боевых действий. На основании открытых источников BBC выяснила, что большая часть из них - это жители депрессивных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Проведенный изданием анализ позволил узнать имена 2336 российских военных, погибших в Украине. По его данным, о потерях сообщили все федеральные округа России. При этом большая часть приходится на выходцев из депрессивных или полудепрессивных регионов.

Чаще всего о потерях сообщают власти Дагестана - 146 и Бурятии -105 погибших. В Москве, жители которой составляют около 9% населения России, известно о трех погибших.

Кроме того, гробы с погибшими в Украине российскими военными приходят не только в российские регионы, но страны бывшего СССР. Так, известно о четырех солдатах, которых похоронили в Таджикистане, двух - в Киргизстане и троих - в оккупированной Южной Осетии.

Десантники и "добровольцы" - что известно о потерях армии РФ

Как отмечает BBC, с начала мая в региональных СМИ России стали появляться сообщения о погибших в Украине так называемых "добровольцах". Они воюют отдельно от официальных частей армии РФ. За последние 10 дней издание обнаружило публикации о гибели 16 россиян.

Изучая список подтвержденных российских потерь в Украине, издание заметило, что каждый пятый погибший (20%) служил в воздушно-десантных войсках. Еще 18% приходится на мотострелков.

Эксперты отмечают, что высокие потери среди десантников и мотострелков могут быть связаны с проблемами в обеспечении российских военных аптечками и плохо налаженной эвакуацией раненых.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 13 мая, с начала войны Россия потеряла убитыми почти 27 тысяч человек. При этом в минобороны РФ последний раз сообщило о погибших 25 марта. Тогда в ведомстве заявили о гибели 1351 военнослужащего.

Напомним, с начала войны в Украине Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов за последние 20 лет. Ими, среди прочего, награждают погибших военных.

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