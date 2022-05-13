Кожен п'ятий-десантник, тільки троє з Москви. Що відомо про втрати армії РФ в Україні
Російська влада засекретила втрати своєї армії в Україні. При цьому в Росії щодня ховають загиблих в ході бойових дій. На підставі відкритих джерел BBC з'ясувала, що велика частина з них - це жителі депресивних регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Проведений виданням аналіз дозволив дізнатися імена 2336 російських військових, загиблих в Україні. За його даними, про втрати повідомили Всі федеральні округи Росії. При цьому велика частина припадає на вихідців з депресивних або напівдепресивних регіонів.
Найчастіше про втрати повідомляє влада Дагестану - 146 і Бурятії -105 загиблих. У Москві, жителі якої складають близько 9% населення Росії, відомо про трьох загиблих.
Крім того, труни із загиблими в Україні російськими військовими приходять не тільки в російські регіони, але країни колишнього СРСР. Так, відомо про чотирьох солдатів, яких поховали в Таджикистані, двох - в Киргизстані і трьох - в окупованій Південній Осетії.
Десантники і "добровольці" - що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає BBC, з початку травня в регіональних ЗМІ Росії стали з'являтися повідомлення про загиблих в Україні так званих "добровольців". Вони воюють окремо від офіційних частин армії РФ. За останні 10 днів видання виявило публікації про загибель 16 росіян.
Вивчаючи список підтверджених російських втрат в Україні, видання зауважило, що кожен п'ятий загиблий (20%) служив у повітряно-десантних військах. Ще 18% припадає на мотострілків.
Експерти відзначають, що високі втрати серед десантників і мотострілків можуть бути пов'язані з проблемами в забезпеченні російських військових аптечками і погано налагодженою евакуацією поранених.
За даними Генштабу збройних сил України на ранок 13 травня, з початку війни Росія втратила вбитими майже 27 тисяч осіб. При цьому в Міноборони РФ останній раз повідомило про загиблих 25 березня. Тоді у відомстві заявили про загибель 1351 військовослужбовця.
Нагадаємо, з початку війни в Україні Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів за останні 20 років. Ними, серед іншого, нагороджують загиблих військових.
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