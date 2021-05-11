Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил вероятность отставок в правительстве. Он отметил, что каждый министр должен быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной работы.
Об этом Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.
Премьер-министр отметил, что сейчас в правительстве нет вакансий, нет исполняющих обязанности - "все министры на местах".
"Это возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом, на меня. Я всегда говорил и говорю: нет неприкосновенных правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной или некорректной работы", - говорит Шмыгаль.
Он добавил, что неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны.
"Конкретных кандидатур на сегодня у меня на рассмотрении нет. Но мы понимаем, что есть определенная неудовлетворенность отдельными министрами в Верховной раде, в комитетах... В случае необходимости принятия кадровых решений, такие решения будут приниматься", - отметил Шмыгаль.
Премьер отметил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова - пока единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам.
Напомним, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Позже стало известно, что в парламенте собрали подписи, чтобы вынести вопрос об отставке на рассмотрение Верховной рады.
Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 13 мая фракция проведет заседание, на которое пригласят министра здравоохранения Максима Степанова. Будет обсуждаться вопрос его отставки.