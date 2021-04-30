СН приглашает Степанова на заседание фракции, будет приниматься решение об отставке, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" проведет заседание, на которое пригласят министра здравоохранения Максима Степанова. Будет обсуждаться вопрос его отставки.

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера" .

Он отметил, что заседание запланировано после майских праздников, а именно - 13 мая.

"У нас будет 13 мая фракция, куда мы приглашаем господина Степанова как министра. Должна быть политическая ответственность. Потому что министр это в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. И мы будем принимать решение на фракции", - сказал Арахамия.

Как известно, сегодня замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в СН не обсуждают вопрос об отставке правительства или отдельных руководителей министерств.

Ранее Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. Он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.

Напомним, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова - это вопрос времени, возможно пары месяцев или меньше".

В предпраздничном выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассказывают, какие последствия для мира и Украины несет катастрофа из-за коронавируса в Индии, а также о том, почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну. Кроме того, поднимается тема расширения полномочий полиции. В студии присутствуют Юрий Витренко, Антон Геращенко, Наталья Виноград, Александр Данилюк и другие эксперты.



Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший телеведущий Роман Медный, который в прошлом году вернулся в родной Донецк, рассказал о настроении местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровень жизни и пропаганду.



Также Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



Кроме того, в прошлом выпуске программы Шустера эксперты разбирались, почему молодежь с востока больше хочет эмигрировать в другие страны, чем молодежь с запада?



А еще первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал правду об отношении РФ к Украине.



Конечно же, не обошлось и без споров в прямом эфире. Одна из них-между Сергеем Притулой и Юрием Бойко.