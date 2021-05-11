Кожен міністр повинен бути готовим залишити свою посаду, - Шмигаль

Прем'єр-міністр зазначив, що зараз в уряді немає вакансій, немає виконуючих обов'язки - "всі міністри на місцях".

"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд в цілому, на мене. Я завжди говорив і кажу: немає недоторканних урядів, міністрів і прем'єрів. Кожен повинен відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної або некоректної роботи", - говорить Шмигаль.

Він додав, що недоторканних немає і ротації в уряді можливі.

"Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певна незадоволеність окремими міністрами у Верховній Раді, в комітетах... У разі необхідності прийняття кадрових рішень, такі рішення будуть прийматися", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - поки єдина точка напруги, яка існує по відношенню до міністрів.