Каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы, - президент Австрии

"Захватническая война России в Украине касается всех нас. Это нападение на наш образ жизни, нашу демократию, нашу идентичность и наше будущее", - заявил президент Австрии.

Он заявил, что Европа объединилась во введении жестких санкций против России, которые работают.

"Но каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы. Сейчас мы не должны ввязываться в соглашение с российским режимом", - говорится в сообщении.

Президент сказал, что надо инвестировать в возобновляемые источники энергии.