Каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы, - президент Австрии

Президент РФ Владимир Путин использует газ, чтобы расколоть всю Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Австрии Александра Ван дер Беллена.
"Захватническая война России в Украине касается всех нас. Это нападение на наш образ жизни, нашу демократию, нашу идентичность и наше будущее", - заявил президент Австрии.
Он заявил, что Европа объединилась во введении жестких санкций против России, которые работают.
"Но каждый кубометр газа Путин использует для раскола Европы. Сейчас мы не должны ввязываться в соглашение с российским режимом", - говорится в сообщении.
Президент сказал, что надо инвестировать в возобновляемые источники энергии.
Напомним, глава МИД Австрии заявил, что Австрия готова поддержать мирные переговоры для прекращения войны в Украине. Однако пока не наблюдается, чтобы президент РФ Владимир Путин отказался от своих захватнических намерений.
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