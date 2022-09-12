Кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи, - президент Австрії

"Загарбницька війна Росії в Україні стосується всіх нас. Це напад на наш спосіб життя, на нашу демократію, на нашу ідентичність і на наше майбутнє", - заявив президент Австрії.

Він заявив, що Європа об'єдналася у введенні жорстких санкцій проти Росії, які працюють.

"Але кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи. Зараз ми не повинні вплутуватися в угоду з російським режимом", - йдеться у повідомленні.

Президент сказав, що треба інвестувати у відновлювані джерела енергії.