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Кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи, - президент Австрії

Фото: президент Австрії Александр Ван дер Беллен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін використовує газ, аби розколоти всю Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Австрії Александра Ван дер Беллена.

"Загарбницька війна Росії в Україні стосується всіх нас. Це напад на наш спосіб життя, на нашу демократію, на нашу ідентичність і на наше майбутнє", - заявив президент Австрії.

Він заявив, що Європа об'єдналася у введенні жорстких санкцій проти Росії, які працюють.

"Але кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи. Зараз ми не повинні вплутуватися в угоду з російським режимом", - йдеться у повідомленні.

Президент сказав, що треба інвестувати у відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, очільник МЗС Австрії заявив, що Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні. Проте наразі не спостерігається, щоб президент РФ Володимир Путін відмовився від своїх загарбницьких намірів.

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